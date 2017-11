“Comitati Etici della Regione Sardegna”, dichiarazione della consigliera regionale Daniela Forma su nomina Comitato Etico dell’Ats

Cagliari, 11 Nov 2017 – La consigliera regionale Daniela Forma che i giorni scorsi ha depositato una interrogazione indirizzata all’Assessore Regionale della Sanità sulla mancata operatività dei Comitati Etici della Regione Sardegna, in una nota manifesta la propria soddisfazione per i passi in avanti verso lo sblocco della situazione.

“L’interrogazione – ricorda l’esponente politica – partiva dalla segnalazione del caso di una donna residente nella Provincia di Nuoro affetta da un tumore neuroendocrino che ha chiesto di poter accedere all’utilizzo di un farmaco che non ha ancora concluso il percorso di sperimentazione e che le viene negato perché risulta non operativo il Comitato Etico competente per territorio. L’approfondimento del caso aveva fatto emergere peraltro la presenza di altri pazienti affetti da gravi patologie oncologiche che non possono accedere ad un protocollo di cure sperimentali a causa della mancata attivazione di questi importanti organismi indipendenti che hanno competenza sulla sperimentazione clinica dei medicinali.

La Giunta Regionale lo scorso 20 Giugno, a seguito della riorganizzazione del sistema sanitario regionale – prosegue Forma – ha ridefinito i Comitati Etici individuando il Comitato Etico dell’ATS e il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e prevedendo che i rispettivi Direttori Generali provvedessero alla nomina dei componenti dei Comitati Etici e a trasmettere le relative deliberazioni all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità per la validazione e la trasmissione all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari ha provveduto lo scorso 9 Agosto alla costituzione del Comitato Etico secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/19 del 20/06/2017 ma, a causa di un intoppo burocratico-amministrativo, non risultava ancora operativo. Per quanto riguarda invece l’Azienda per la Tutela della Salute non risultava ancora nessuna Deliberazione in merito.

Da qui l’interrogazione depositata i giorni scorsi dalla consigliera regionale e il personale interessamento richiesto all’Assessore Regionale della Sanità che si è prontamente occupato della questione. L’Azienda – conclude Daniela Forma – per la tutela della Salute ha provveduto in data 9 Novembre alla costituzione del proprio Comitato Etico ed ora dovrà trasmettere la relativa Deliberazione all’Assessorato Regionale della Sanità per la validazione che lo renderà pienamente operativo.

Per quanto riguarda invece il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, l’Assessore Regionale della Sanità ha comunicato che, nella serata del 10 Novembre, è stato validato sul portale AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dunque ora risulta operativo e può riprendere a svolgere il proprio delicatissimo ruolo a beneficio dei tanti pazienti sardi affetti da malattie gravi o rare che, non reagendo in modo positivo al percorso terapeutico ordinari vorrebbero accedere a terapie farmacologiche sperimentali”. Com