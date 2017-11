Circolo “Paradise” in Via Is Maglias – Incurante dell’arresto torna allo spaccio dopo pochi giorni.

Cagliari, 11 Nov 2017 – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Cagliari stanotte hanno arrestato nuovamente il gestore del circolo “Paradise” in via Is Maglias 75.

Infatti, dopo un’accurata attività informativa, gli investigatori dell’Arma sono intervenuti nuovamente stanotte, intorno all’01:00 all’interno del circolo dove si trovava Giorgio Moi, di 51 anni, con precedenti penali, che incurante del controllo dei militari, era in possesso di 10 grammi circa di cocaina, diverse centinaia di euro in banconote di piccolo taglio, documenti e materiali utili all’attività di spaccio, per il suo confezionamento e per la contabilità.

Il locale risultava essere stato nuovamente provvisto di un sistema di video sorveglianza con svariate telecamere esterne e un monitor interno.

Ma nonostante questi nuovi accorgimenti il pregiudicato è finito nuovamente in manette e condotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo.