Turismo, trenta posti per le aziende sarde nello stand della regione alla Fiera Buy Traverl online di Firenze, in programma il 29 e 30 novembre

Cagliari, 10 Nov 2017 – L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sarà presente alla fiera Buy Travel Online 2017 (BTO) che si svolgerà a Firenze, nel polo espositivo della Fortezza da Basso, dal 29 al 30 novembre 2017.

Per l’occasione, nello spazio RAS all’interno del Padiglione Cavaniglia, saranno ospitate trenta aziende sarde operanti nel settore turistico (imprese alberghiere, cooperative, consorzi e associazioni, operanti anche nel campo dei servizi turistici digitali o editoriali al turismo). Le aziende ammesse riceveranno un ticket d’ingresso gratuito per i due giorni di BTO, col quale avranno diritto a seguire tutti gli eventi del programma. Saranno invece a loro carico le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni di comunicazione digitale inserite nel piano strategico per il turismo della Regione Autonoma della Sardegna. La BTO di Firenze (https://www.buytourismonline.com), giunta alla decima edizione e ospitata nella centralissima Fortezza da Basso, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, è ormai la manifestazione leader del travel online (10mila presenze nell’edizione 2016): nei due giorni di apertura si terranno 161 tra incontri, dibattiti e workshop dedicati alle connessioni tra turismo e tecnologia, alle tendenze del mercato e alle soluzioni più avanzate per promuovere attività turistiche e territori. Nell’edizione del decennale, saranno tre i temi portanti dell’evento: l’Internet Security, l’Asia come mercato emergente e le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale in ambito travel.

Le aziende interessate a partecipare potranno inviare la scheda di partecipazione tramite PEC all’indirizzo tur.promozione@pec.regione.sardegna.it entro il 19 novembre 2017. L’Avviso e la Scheda di adesione sono disponibili al seguente indirizzo: https://goo.gl/YzU4Y8