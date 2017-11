Roberto Spada in carcere dopo pestaggio giornalista Rai a Ostia. Minniti: “Non ci sono zone franche”

Roma, 10 Nov 2017 – Prima notte dietro le sbarre per Roberto Spada. Il responsabile del plateale pestaggio di Ostia ai danni di una troupe della Rai è in cella con accuse gravissime e già oggi i Pm Giovanni Musarò ed Ilaria Calò, titolari dell’inchiesta, chiederanno la convalida del fermo al gip, mentre domani, probabilmente, dovrebbe esserci l’interrogatorio di garanzia.

I Carabinieri del Nucleo investigativo e i Carabinieri della compagnia di Ostia hanno sottoposto a fermo Roberto Spada in esecuzione del decreto del procuratore aggiunto Michele Prestipino in relazione all’aggressione avvenuta martedì ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e del cameraman che era con lui. Roberto Spada, è stato portato a Regina Coeli. Spada era stato fermato mentre si trovava nella sua abitazione, è stato condotto nella caserma dei carabinieri in viale Alfredo Zambrini per gli accertamenti di rito, e poi come detto a Regina Coeli.

L’esponente del clan criminale, che fino a mercoledì era ancora nella sua palestra di via Forni, è stato prelevato ieri pomeriggio dai carabinieri dalla sua abitazione. Mentre veniva fatto salire sull’auto dei carabinieri, qualcuno dalle finestre dei palazzi vicini ha insultato i giornalisti chiamandoli “avvoltoi”. L’amara conferma di quanto registrato anche sui social network, dove in molti hanno espresso solidarietà a Roberto Spada.

La Procura, nel decreto di fermo, lo accusa di lesioni e violenza privata, con l’aggravante dell’articolo 7 della legge 152 del 1991quello relativo al metodo mafioso, e di aver agito per futili motivi. Il fatto che vede Spada come protagonista negativo è avvenuto due giorni fa, mentre ieri sera la trasmissione Nemo su Rai2 ha raccontato l’accaduto trasmettendo il video registrato a Ostia.

Aveva un complice Roberto Spada quando ha aggredito la troupe di “Nemo”. Si tratta di una sorta di guardaspalle che ora gli inquirenti dovranno identificare e rintracciare. Secondo quanto accertato da chi indaga, al momento dell’aggressione erano presenti in strada una decina di persone. Nessuna di questa è intervenuta, anzi alcuni hanno imprecato contro i giornalisti della Rai.

Ha agito platealmente e in un luogo pubblico, sotto gli occhi di numerosi testimoni e addirittura davanti a una telecamera per poter affermare la propria egemonia. Si spiega così la contestata aggravante del metodo mafioso nei confronti di Roberto Spada. Secondo il Pm Giovanni Musarò, che domani chiederà al gip la convalida del fermo e l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, Spada, forte anche di un manganello e di un gruppo di persone riunite per l’occasione, ha ostentato in modo evidente e provocatorio una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che è tipica delle organizzazioni mafiose.

I due aggrediti, il giornalista Daniele Piervincenzi e l’operatore Edoardo Anselmi, oltre al pestaggio, sono stati raggiunti da insulti del tipo ‘avete rotto il c….’, ‘non vi fate più vedere qui’, ‘vi prendo la macchina e vedi che non la trovi più’. Chi indaga ritiene che il clan degli Spada punti a guadagnare terreno e potere a Ostia sostituendosi alla famiglia Fasciani, ‘colpita’ negli ultimi anni da ripetuti provvedimenti restrittivi e da pesanti sentenze di condanna. L’interrogatorio di garanzia potrebbe tenersi a partire da sabato prossimo. Minniti: fermo dimostra no zone franche “Il fermo di Roberto Spada è la dimostrazione che in Italia non esistono zone franche”. Lo dice il ministro dell’Interno Marco Minniti, che ringrazia la Procura della Repubblica di Roma e l’Arma dei Carabinieri.

“Il ministro dell’Interno ha detto lo Stato c’è e noi siamo d’accordo con Minniti”. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, in diretta Facebook dal treno del Pd a proposito del fermo a carico di Roberto Spada autore della testata al giornalista Daniele Piervincenzi. “I complimenti alle forze dell’ordine che in 24 ore hanno arrestato l’autore dell’aggressione”, ha aggiunto Ettore Rosato.

“Non provo nessuna gioia o soddisfazione per il fermo di Roberto Spada”. Lo dice a ‘La Vita in Diretta’ il giornalista Daniele Piervincenzi aggredito dallo Spada.

L’aggressione di Ostia al giornalista della trasmissione Rai ‘Nemo’: “È un fatto di una gravità eccezionale che dimostra che quel territorio ha bisogno ancora di essere oggetto di attenzioni, di misure significative che abbiamo preso e continueremo a prendere con particolare incisività”. È quanto ha dichiarato il capo della polizia, Franco Gabrielli. Il fascicolo è stato affidato ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia.