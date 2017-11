Martedì prossimo durante la “Giornata mondiale del diabete” visite gratuite a Isili

Cagliari, 10 Nov 2017 – In occasione della Giornata Mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre, tutto il personale del Servizio di Diabetologia di Isili sarà a disposizione degli utenti, dalle 10 alle 14, per dare informazioni sulla prevenzione del diabete e, più in generale, sulla patologia attraverso la distribuzione di materiale informativo.

Inoltre, saranno effettuati controlli della glicemia capillare, della pressione arteriosa, la valutazione BMI, la rilevazione del rischio di sviluppare diabete.

L’iniziativa avviata dal Servizio di diabetologia di Isili ha l’intento di evidenzia<re l’importanza della diagnosi precoce. Il Diabete mellito è una patologia caratterizzata da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue (zucchero nel sangue = glicemia) causata da una riduzione della quantità o per inefficacia dell’insulina, l’ormone che controlla la glicemia, una glicemia elevata può causare una serie di danni anche gravi a organi come gli occhi, i reni, il cuore, i nervi e gli arti inferiori.

In Italia sono circa tre milioni le persone con diagnosi di diabete e si stima che un milione e mezzo abbia la malattia senza saperlo. La diagnosi precoce e una corretta gestione del diabete rappresentano una priorità per i sistemi sanitari di tutto il mondo. Com