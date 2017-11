Macchina rubata parcheggiata in una via di Abbasanta: denunciati due giovani per ricettazione.

Ghilarza (Or), 10 Nov 2017 – Ieri, i carabinieri del N.o.r.-Aliquota operativa della compagnia di Ghilarza hanno eseguito un di servizio di osservazione, conseguente al rinvenimento di un’autovettura rubata, parcheggiata regolarmente lungo una via di Abbasanta, e poi hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso, M. G., 38 anni, del nuorese e d. G., 42 anni, della zona.

I due, alle ore 17.40, sono stati sorpresi mentre aprivano con le chiavi l’autovettura, oggetto di furto, compiuto nel nord della Sardegna un mese fa circa.

Il mezzo era stato segnalato dai residenti, insospettiti ed anche un po’ preoccupati alla vista di quel veicolo sconosciuto.