Stamane a Cagliari presentato il 37° Turisport e firma del protocollo d’intesa Cciaa-Coni

Cagliari, 9 Nov 2017 – È stata presentata questa mattina la 37a edizione del Turisport che avrà luogo nel quartiere fieristico di Cagliari dal 10 al 12 Novembre 2017. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari attraverso la sua Azienda Speciale Centro Servizi per le Imprese.

Il 37° Turisport torna dunque nella location storica della Fiera e lo fa con numeri particolarmente rilevanti: 10.000 mq interni, 15.000 mq esterni, sale congressuali per complessivi 500 posti nel padiglione Mediterraneo capaci di accogliere 60 tra Federazioni, Enti di Promozione sportiva e Associazioni benemerite del Coni, oltre a 20 scuole da tutta la Sardegna che parteciperanno con 1.400 alunni.

L’occasione del lancio del Turisport edizione 2017 stamani è stata colta per fare un annuncio importante: la Camera di Commercio di Cagliari e il CONI Sardegna hanno infatti deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa quadriennale per mettere a sistema le sinergie fra il mondo economico, quello sportivo e quello sociale che sono ormai vitali per lo sviluppo organico di ogni comparto.

Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, ha spiegato: L’importanza del protocollo d’intesa fra la Camera di Commercio di Cagliari e Coni Sardegna sta tutta nelle convergenze fra le due istituzioni che, per un periodo di 4 anni, si impegnano a collaborare nella realizzazione di iniziative per lo sviluppo del territorio. Il mondo dello sport e quello delle imprese agiranno dunque in sintonia per promuovere iniziative di valore sociale ed etico. Siamo inoltre del parere che lo sport possa essere un fenomenale veicolo di promozione per il territorio sardo anche in chiave turistica e supportare le attività produttive con una sempre maggiore destagionalizzazione della domanda. La durata quadriennale del protocollo ci consentirà di programmare con ampio anticipo le varie azioni, inserendole in strategie gestionali e integrando le politiche di comunicazione e di diffusione dei vari progetti.

Quanto alla location, voglio aggiungere che il comprensorio fieristico di Cagliari ha tutte le caratteristiche per poter ospitare, anche in futuro, iniziative e progetti in materia di sport, cultura e turismo”.

Il Turisport, che da anni si avvale della collaborazione del Coni Sardegna, promuove lo sport e la pratica sportiva a 360°.

L’edizione numero 37 della popolare manifestazione sarà una grande “Festa dello Sport” di carattere esperienziale con il coinvolgimento diretto del pubblico che potrà partecipare attivamente cimentandosi nelle diverse discipline presentate e promosse dalle Federazioni sportive. Le stesse Federazioni, grazie al coordinamento del Coni Sardegna, organizzeranno tornei ed eventi agonistici che arricchiranno il programma del Turisport per tutti e tre i giorni in cui questo avrà luogo. La manifestazione di quest’anno coinvolgerà anche settori vicini a quello sportivo, come quelli della medicina, dell’alimentazione e del benessere e vedrà l’adesione di aziende appartenenti ai singoli settori merceologici. Com