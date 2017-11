Prefettura Cagliari – Stipulato Protocollo D’intesa – Progetto Tratta

Cagliari, 9 Nov 2017 – La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari, nella persona del suo Presidente, il Viceprefetto dr Enzo Floridia, ha recentemente stipulato con la rappresentante dell’Ente “Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli”, Suor Caterina Bua (nella foto), un protocollo d’intesa per l’identificazione e la tutela dei rifugiati e richiedenti asilo, vittime di tratta degli esseri umani e di forme di grave sfruttamento.

Con la stipula del Protocollo la Congregazione e la Commissione Territoriale di Cagliari si impegnano: a collaborare per l’individuazione di possibili vittime di tratta, tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’adozione delle adeguate misure di tutela e protezione; alla organizzazione di incontri periodici per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani; alla promozione di attività di formazione congiunte La Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli è titolare del Progetto Elen Joy, rivolto a vittime di tratta e accreditato presso il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone o comunque forme di grave sfruttamento.

Avendo operatività su tutta la Regione Sardegna il Progetto coincide pertanto con il territorio di competenza della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che è attiva a Cagliari dal 2011, operando prima come Sezione di Roma e dal 2015 come Commissione autonoma La Commissione, che dal primo settembre 2017 è presieduta dal Viceprefetto Dr. Enzo Floridia, è composta da 4 membri di cui due appartenenti al Ministero dell’Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur/UNHCR), e ha tra le sue competenze

quella di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai richiedenti asilo (Status di rifugiato, Protezione sussidiaria) o la eventuale sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario o può, infine, rigettare la domanda di asilo.