Per la rissa nel quartiere Marina di Cagliari denunciati tre 18enne un altro ragazzo ricercato e tutti accusati di lesioni.

Cagliari, 9 Nov 2’17 – Per il pestaggio avvenuto alcuni giorni fa nel centrale quartiere della Marina di Cagliari, sono stati denunciati tre 18enni per lesioni e un quarto giovane ancora da identificare. Questo è l’esito delle indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura del capoluogo isolano in collaborazione con gli agenti della Squadra Volanti.

La feroce aggressione si è svolta in due distinti momenti: prima una discussione animata con qualche spintone e minaccia tra due gruppi di ragazzi davanti a un locale, poi in quattro hanno inseguito e picchiato un diciannovenne al quale hanno fratturato la mandibola.

Ora gli uomini della Polizia di Stato cagliaritana, come ha evidenziato Domenico Chierico, capo di Gabinetto della Questura stamane, durante una conferenza stampa, sta effettuando insieme alle altre forze di polizia, una serie di controlli preventivi nei quartieri della Marina e Stampace anche su attività che vendono alcol.

Infine, è stato sottolineato, è stata fondamentale la collaborazione con i commercianti per ottenere informazioni utili che ci consentano di intervenire in modo efficace.