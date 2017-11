 Contro le malattie rare, genetiche e tumori in età pediatrica “Con tutto il cuore” Conad a fianco del Microcitemico di Cagliari

Cagliari, 9 Nov 2017 – Un’iniziativa che fa bene allo spirito e a tanti piccoli pazienti: Conad del Tirreno dà continuità all’impegno solidale a favore degli ospedali Bambino Gesù di Roma, pediatrico Meyer di Firenze e Microcitemico di Cagliari. Con il sostegno dei propri clienti, la cooperativa ha lanciato la nuova campagna di solidarietà “Con tutto il cuore” destinata a dotare i tre Ospedali di apparecchiature mediche importanti per la diagnosi, terapia e cura di alcune malattie pediatriche.

Dopo l’ottimo risultato delle tre precedenti edizioni – 873 mila euro già devoluti – l’auspicio di Conad del Tirreno è superare il milione di euro, col desiderio che anche questa nuova “tappa” possa confermare il valore di un’iniziativa sempre molto sentita e condivisa dai clienti, perché dà continuità all’impegno a favore dei bambini ricoverati nei tre ospedali.

Quest’anno il nuovo obiettivo di “Con tutto il cuore” è sostenere l’associazione di volontariato Astafos onlus per dotare l’Ospedale Microcitemico di due monitor multiparametrici i prelievi di midollo osseo, un ecografo portatile per tutti i bambini ricoverati nei reparti pediatrici e un OncoSafe per gestire le esalazioni dei chemioterapici durante le terapie dei piccoli pazienti.

“Il rapporto di amicizia che unisce l’Ospedale Microcitemico di Cagliari alla Conad del Tirreno è un legame che si rafforza anno dopo anno attraverso iniziative preziose volte alla raccolta fondi a favore dell’attività clinica del nostro ospedale” dichiara il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu,di cui fa parte l’Ospedale Pediatrico Microcitemico A. Cao, Graziella Pintus. “Grazie al sostegno di Conad l’acquisizione di nuovi macchinari di ultima generazione consentirà di dare cure sempre più adeguate ai bambini, riducendo anche il rischio di eventuali complicazioni”.

“Siamo orgogliosi di riproporre l’iniziativa che più di tante altre è nel cuore dei nostri clienti”, dichiara l’amministratore delegato di Conad del Tirreno Ugo Baldi. “Una campagna solidale che è ragione del nostro essere comunità e dà senso al concetto di cittadinanza d’impresa di cui siamo interpreti. L’attenzione ai più piccoli è un impegno che ci prendiamo sapendo bene che tante persone ripongono fiducia in noi. Fiducia che abbiamo l’obbligo di ripagare avendo sempre ben presenti i bisogni delle comunità di cui, prima di altro, siamo cittadini”.

Il meccanismo prevede che dal 6 novembre al 24 dicembre prossimi, in tutti i punti di vendita di Conad del Tirreno in Toscana, nella provincia di La Spezia, nel Lazio e in Sardegna, ogni 25 euro di spesa effettuata con la Carta Insieme Conad sia possibile ritirare, con un piccolo contributo, un addobbo solidale piatto o uno tridimensionale luminoso realizzati in porcellana. Potranno essere utilizzati per decorare l’albero di Natale, abbellire la casa o personalizzare un pacchetto di Natale.

Per ogni addobbo solidale ritirato Conad del Tirreno destinerà 0,50 euro a sostegno dei progetti dei tre ospedali che rappresentano l’eccellenza clinica nazionale in campo pediatrico.

Le iniziative legate a “Con tutto il cuore” cominciano con un primo appuntamento presso l’Ospedale Microcitemico il 24 Novembre, evento che vedrà la presenza di animatori, freestyler, giocolieri e ballerini che doneranno ai più piccoli “la solidarietà più grande”.

L’Ospedale Pediatrico Microcitemico A. Cao fa parte dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari è nato come punto di riferimento per la Sardegna e punto di eccellenza per lo studio e la cura della talassemia e delle patologie correlate L’intensa attività clinica e di ricerca svolta da équipe mediche altamente specializzate ha contribuito a rendere l’Ospedale tra i più importanti e migliori centri europei per il contributo dato alla diagnosi e al trattamento delle malattie ematologiche e di altre malattie rare, genetiche e croniche. Com