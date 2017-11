Pari opportunità, a Oristano si presenta il progetto sulla toponomastica femminile. Coinvolte le scuole

Cagliari, 8 Nov 2017 – Sabato 11 novembre dalle 9.30 alle 13.30, nella sede della provincia di Oristano in Piazza Eleonora d’Arborea, si terrà l’incontro di presentazione dell’iniziativa “Toponomastica al femminile” promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità per l’anno scolastico 2017/2018.

Nel corso della mattinata, intitolata ‘Memorie, saperi, sguardi, dalle targhe stradali alle ricostruzioni delle storie femminili’ interverranno, tra le altre, l’ideatrice del progetto su scala nazionale, Maria Pia Ercolini, e la referente regionale, Agnese Onnis.

L’incontro ha come obiettivi la condivisione e l’individuazione di spunti e fonti per sviluppare la ricerca nel territorio e delle buone pratiche già avviate. Al progetto partecipano le scuole primarie di secondo grado dei comuni di Ploaghe, Borutta, Fonni, Santu Lussurgiu, Villamassargia, San Nicolò Gerrei, Lotzorai. Le scuole, in collaborazione con le relative amministrazioni Comunali, condurranno un progetto di ricerca-azione per individuare e descrivere itinerari di genere femminile, riportando alla luce le tracce delle presenze femminili nella storia e nella cultura dei loro territori e paesi.