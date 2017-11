Pagamenti agricoli. Con decreto firmato da Agea su anticipi domanda unica, in arrivo in Sardegna 4,3 milioni per 3800 aziende

Cagliari, 8 Nov 2017 – Agricoltori e pastori sardi riceveranno in questi giorni una nuova tranche di pagamenti sull’anticipazione al 70% della Domanda unica della PAC (Politica agricola comune). Con il decreto n.3, firmato venerdì scorso dall’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) e reso operativo il 6 novembre, 3876 domande saranno pagate con 4milioni 378 mila 944,78 euro.

I dati nel dettaglio, riguardanti le imprese agricole sarde, sono stati richiesti al soggetto competente Agea dall’Agenzia regionale Argea Sardegna. Questo secondo pacchetto di anticipazioni PAC arriva dopo l’accredito di 38,2 milioni, dedicato a 8998 domande, firmato dall’Agenzia nazionale il 20 ottobre 2017.