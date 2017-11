Esperti traumatologi a confronto: al Quartè Sayal di Alghero il corso “Expert forum Trauma casi e controversie”.

Sassari 8 Nov 2017 – Sarà un momento didattico ed educazionale di condivisione delle esperienze cliniche con la presentazione di casi complessi di traumatologia. È questo l’obiettivo del corso “Expert forum Trauma casi e controversie” che vedrà riuniti, all’hotel Quartè Sayàl di Alghero, esperti traumatologi che discuteranno il caso clinico e lo esamineranno secondo diverse prospettive ed esperienze, esplorando anche varie alternative di trattamento.

L’incontro, organizzato dall’Unità operativa di Ortopedia e traumatologia del Santissima Annunziata e in programma il 10 e 11 novembre, darà l’opportunità di condividere e discutere le tecniche usate dagli specialisti per far fronte a casi clinici complessi e conoscere anche nuove tecniche.

«Si tratta del sesto evento scientifico che organizziamo negli ultimi 5 anni – afferma il direttore dell’Ortopedia e traumatologia del Santissima Annunziata, Francesco Cudoni – a conferma dell’attenzione dimostrata anche nel settore della formazione e dell’educazione continua, necessarie per essere aggiornati su tutte le nuove tecniche più moderne e per offrire ai pazienti le migliori cure chirurgiche. La Aou di Sassari diventerà hub di riferimento per un territorio molto vasto ed è quindi importante puntare sull’aggiornamento, oltreché predisporre linee guida e percorsi da condividere con tutti i centri traumatologi regionali e nazionali».

Al corso, fanno sapere gli organizzatori, è prevista la partecipazione dei direttori dei reparti ortopedici della Sardegna con le loro équipe, quindi di ortopedici specializzandi, di alcuni chirurghi esperti provenienti dai più importanti centri traumatologici della penisola, come Milano, Ancona, Torino, Catania, Roma.

Venerdì 10 novembre il corso inizierà alle ore 14 e si dividerà in sue sessioni. Sabato 11 novembre, saranno sempre due sessioni e il corso prenderà il via alle ore 9. Com