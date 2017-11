Industria, Keller, Piras e mura incontrano i sindacati

Cagliari, 7 novembre 2017 – Le assessore dell’Industria e del Lavoro, Maria Grazia Piras e Virginia Mura, hanno incontrato oggi a Cagliari i rappresentanti sindacali per fare il punto sulla vicenda che riguarda lo stabilimento della Keller di Villacidro. Nel corso dell’incontro gli esponenti della Giunta e i sindacati hanno condiviso la preoccupazione per l’imminente scadenza degli ammortizzatori sociali per la maggior parte dei lavoratori.

È emerso inoltre che continuano a presentarsi manifestazioni di interesse da parte di investitori intenzionati ad acquisire gli impianti, attualmente in buono stato, per una ripresa produttiva e un rilancio dell’attività della fabbrica del Medio Campidano. È stata condivisa, infine, l’esigenza e la necessità che non vengano disperse le professionalità dei lavoratori Keller, in quanto strategiche e necessarie per il riavvio degli impianti.