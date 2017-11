Gdf Nord Sardegna: arrestati due sassaresi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sequestrati 2,7 kg di marijuana.

Sassari, 7 Nov 2017 – I baschi verdi della Compagnia della Guardia di Finanza di Sassari hanno arrestato due sassaresi, un quarantenne ed un ventenne, nella zona di Monte Rosello poiché trovati in possesso di circa 2.700 grammi di marijuana pronta per essere venduta “all’ingrosso”.

L’attività dei militari, iniziata dal normale controllo del territorio, ha permesso di raccogliere indizi relativi all’attività di spaccio che sembrava essere condotta nella zona di Via Grazia Deledda. Nel pomeriggio di ieri, i finanzieri hanno individuato i trafficanti e poi arrestati, già oggetto di “attenzione” investigativa, all’interno di una vecchia autovettura. Dal controllo conseguente, è stato poi trovato un primo quantitativo di circa 100 grammi di marijuana presso il domicilio del quarantenne, oltre ai bilancini utilizzati per la vendita della sostanza e ad una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso. A quel punto i gli uomini della Gdf del capoluogo turritano hanno deciso di effettuare un approfondimento del controllo, a seguito del quale – a conferma degli indizi raccolti – sono stati individuati presso l’attività commerciale dello stesso individuo, tre bidoni contenenti complessivamente altri 2.600 grammi di marijuana. La droga, considerato il confezionamento in pacchi da circa 500 grammi, sarebbe stata venduta “all’ingrosso”, per rifornire ulteriori spacciatori sia della città di Sassari che dell’hinterland ed il negozio di Via Deledda era diventata la base logistica di questo traffico, operato in complicità dai due soggetti arrestati.

La marijuana poi, una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato qualcosa come 30.000 euro di proventi illeciti.

Quindi i militari hanno proceduto all’arresto dei due uomini, posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sassari presso la casa circondariale di Bancali, i quali dovranno rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.