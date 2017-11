Gdf CaglIari: individuato un evasore totale che ha occultato 123.000 € al fisco.

Cagliari, 7 Nov 2017 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, i militari della Guardia di Finanza di Cagliari hanno effettuato un controllo nei confronti di un attività commerciale del centro cittadino operante nel settore alimentare.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’I.v.a. e delle imposte dirette.

L’esito dell’attività di verifica, fondata sull’analisi della documentazione contabile, ha consentito di constatare la sottrazione al fisco di ricavi per 123.000 € ed un’evasione I.v.a. per oltre 12.000 €.

Il controllo ha permesso, altresì, di constatare che il soggetto verificato ha omesso di ottemperare all’obbligo di presentazione delle previste dichiarazioni per l’annualità sottoposta ad ispezione, configurandosi, quindi, come evasore totale. Com