Fallito assalto alla sede del Banco di Sardegna di Orune: fallito il colpo i tre banditi sono fuggiti nelle vie limitrofe. Indagini in corso da parte dei carabinieri

Orune, 7 Nov 2017 – Ore 14:30 circa di ieri a Orune (Nu), tre individui travisati con un grosso martello hanno cercato di sfondare una vetrata blindata dell’agenzia del Banco di Sardegna che però ha resistito all’assalto dei malviventi.

Quindi poco dopo è scattato l’allarme che ha messo in fuga i ladri nel dedalo di vicoli posti nei pressi della Banca.

Sul posto sono poi intervenuti velocemente i carabinieri della Stazione del paese ed i colleghi dell’Aliquota operativa e radiomobile della compagnia di Bitti che si sono messi alla ricerca dei tre individui con esito negativo.

In tutta la zona per cercare di fermare la fuga dei banditi sono stati attuati posti di blocco nelle principali vie d’accesso del paese, con esito negativo. Indagini in corso.