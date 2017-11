Stamattina a Cagliari cambio del comandante della Legione Carabinieri Sardegna

Cagliari, 6 Nov 2017 – Questa mattina, presso la Caserma Zuddas (via Sonnino, Cagliari), Sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna, alla presenza di Autorità civili, militari, religiose e del Generale di Corpo d’Armata Ilio Ciceri (Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”), appositamente giunto da Roma, si è svolta la cerimonia di cambio del Comandante della Legione.

Il Colonnello Vincenzo Bono, che dal 20 ottobre scorso (data di partenza del Generale di Brigata Paolo Nardone, adesso Comandante della Legione Carabinieri Liguria), unitamente al suo normale incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione, ne ha anche retto il Comando, lascia il posto di vertice dell’Arma sarda al Generale di Divisione Giovanni Truglio, proveniente dallo Stato Maggiore Difesa (Roma), dove aveva il prestigioso incarico di Consulente Giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Alla cerimonia, oltre alle citate Autorità, hanno partecipato familiari di decorati al valore; una rappresentanza di comandanti e reparti delle tante articolazioni territoriali e speciali dell’Arma sarda, in servizio e in congedo; l’associazione nazionale carabinieri e la rappresentanza militare.

Il Gen. Truglio, laureato in Scienze politiche, è attualmente Generale di Brigata dei Carabinieri. Ha frequentato l’Accademia militare di Modena tra il 1977 e il 1979 completando i corsi presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma nel biennio 1979-1981. Come ufficiale di prima nomina, tra il 1981 e il 1986 ha svolto il proprio servizio come comandante di plotone carabinieri e quindi presso la Scuola Allievi Sottufficiali dei Carabinieri di Firenze. Dal 1986 al 1989 ha prestato servizio a Trieste come comandante di compagnia nella struttura territoriale dell’Arma dei Carabinieri.

Dal 1989 al 1995 è stato in servizio presso il Battaglione paracadutisti “Tuscania” a Livorno, per poi assumere incarichi operativi presso il Comando Generale dell’Arma a Roma tra il 1995 e il 1997. Lasciato tale incarico, ha assunto, tra il 1997 e il 2001, il comando del Gruppo Operativo “Calabria”, per poi passare a comandare, dal 2001 al 2002, l’VIII Battaglione Carabinieri “Lazio”.

Dal 2002 al 2003 è stato capo del Centro Operativo dei Carabinieri. Il 29 settembre 2004 ha assunto l’incarico di comandante dell’MSU (Multinational Specialized Unit) e il 2 dicembre 2004 quello di comandante dell’IPU (Integrated Police Unit).

Ha partecipato in passato a numerose missioni all’estero: Somalia (missione UNISOM), Albania (missione ALBA), e Iraq. Dal 26 giugno 2007 al 25 giugno 2009 ha comandato la Forza di gendarmeria europea. Successivamente è divenuto Comandante dell’Integrated Police Unit (unità multinazionale di polizia) in Bosnia.