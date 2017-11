Personale della Polizia di Stato di La Maddalena arresta un uomo per oltraggio, resistenza, violenza a un Pubblico Ufficiale.

La Maddalena (SS), 6 Nov 2017 – Nel corso del pomeriggio del 4 novembre scorso, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, nel centro di La Maddalena, gli agenti del Posto di Polizia di Palau hanno arrestato un 46enne maddalenino, con precedenti di polizia, per oltraggio, resistenza, violenza a un Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I poliziotti, durante il servizio hanno sottoposto a controllo una persona che, trovato in possesso di sostanza stupefacente, ha reagito violentemente, provocando delle lesioni agli uomini della Polzia. Quindi gli agenti hanno dichiarato in arresto l’uomo e lo hanno inoltre segnalato per la detenzione dello stupefacente, all’Autorità Amministrativa competente.

A seguito degli accertamenti espletati dal Personale della Polizia Scientifica di Olbia, la sostanza sequestrata è risultata essere canapa indiana del peso di circa 2,5 grammi e dopo il 46 enne, su disposizione dell’A.G., è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa del procedimento di convalida e giudizio direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Tempio Pausania.