La Lazio di Luis Alberto, per la prima volta in nazionale

Il campionato italiano è sempre stato rappresentato a livello internazionale dalle tre grandi del Nord, ossia Juventus, Inter e Milan, i club che hanno vinto più titoli nazionali di tutti e gli unici a trionfare anche in Coppa dei Campioni, oggi conosciuta come Champions League. Il riflesso della capitale italiana nel calcio, rappresentata da Lazio e Roma, è sempre stato meno forte rispetto a quello delle squadre del Nord, con le due squadre capitoline capaci di vincere solamente 2 e 3 scudetti rispettivamente. Quest’anno, mentre Napoli, Inter e Juventus danno vita a un’appassionante lotta al vertice del campionato, la squadra allenata da Simone Inzaghi prova a tenersi attaccata al treno per il titolo nazionale, e non senza speranze.

Se vediamo quali sono le squadre più indicate a vincere lo Scudetto secondo le quote delle scommesse sul calcio bet365 notiamo come fin dall’inizio la Lazio non figurasse tra le prime due. Eppure con il passare del tempo e delle giornate di campionato so i biancocelesti sono riusciti a sfatare i pronostici, almeno per ora. L’inizio sfavillante della squadra allenata da Inzaghi è nei numeri: 9 vittorie, 1 pareggio e solo una sconfitta in casa contro il Napoli e ben 31 gol a segno per 12 incassati. Cifre che testimoniano l’eccellente lavoro del tecnico piacentino, trovatosi quasi per caso l’anno scorso sulla panchina laziale dopo la rinuncia di Marcelo Bielsa. E il grande successo di quanto fatto finora dalla Lazio non porta solamente il nome di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, ma anche quello di Milinkovic Savic e, soprattutto, di Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo, ex Siviglia e con un passato anche nella pregiata primavera del Barcellona, è il fulcro del gioco della Lazio e le sue prestazioni sono state così di livello che hanno convinto il tecnico della Roja Julen Lopetegui a convocarlo per la prima volta in nazionale. Dall’ottima tecnica e dall’eccellente visione di gioco, il metronomo nato a San José del Valle è il classico organizzatore del gioco nel cerchio di centrocampo. La sua panoramica e i suoi piedi educati gli hanno permesso di elevarsi a autentico dettatore di tempi di gioco della Lazio e anche di andare a segno in 3 occasioni in campionato. Tuttavia, dove Luis Alberto spicca è nel confezionare assist: 7 finora tra Serie A ed Europa League, un altro obiettivo importante per Inzaghi. Adesso che è stato preso in considerazione dal cittì spagnolo, il centrocampista iberico avrà un’ulteriore spinta emotiva per continuare a fare bene.

Dopo aver pensato di smettere col calcio mentre giocava a Liverpool l’anno scorso dopo il mancato ambientamento, il regista è diventato adesso fondamentale nell’economia di gioco di Inzaghi, che fa leva su di lui per dare il via alle azioni della Lazio. A ringraziare soprattutto Immobile, capocannoniere in solitaria del campionato. E chissà che a lungo andare l’apporto di Luis Alberto non porti un titolo o una conquista importante, come ad esempio un posto in Champions League.