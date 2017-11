A Bruxelles Puigdemont e 4 ministri si consegnano alla polizia belga ma sono rilasciati subito dopo su cauzione.

Bruxelles, 5 Nov 2017 – L’ex presidente catalano Carles Puigdemont e i suoi quattro ex ministri si sono presentati questa mattina in un commissariato della polizia federale belga a Bruxelels. I cinque sono stati accompagnati dai loro avvocati nella sede della polizia belga di Rue Royal 202 a Bruxelles e non in Procura dove erano attesi. Sono stati subito rilasciato dietro cauzione, poiché il giudice belga si è rifiutato di eseguire il mandato di arresto europeo a loro carico. Ora la palla passa al giudice istruttore, che entro 24 ore deciderà se i cinque dovranno tornare in carcere.

Era comunque attesa in giornata la richiesta di arresto da parte della Procura di Bruxelles, che ieri ha ricevuto dalla Spagna il mandato d’arresto europeo.