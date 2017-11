Concorso dirigenti, entro otto novembre la presentazione delle domande. Assessore Spanu : nella prossima primavera avvio procedura per assunzione funzionari

Cagliari, 4 Nov 2017 – Ancora pochi giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’assunzione di 20 dirigenti nell’amministrazione, negli enti e nelle agenzie della Regione.

Le richieste possono essere presentate sino alle ore 23.59 del prossimo 8 novembre.

L’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, nel corso di cinque distinti incontri pubblici, a Cagliari e a Sassari, ha presentato il bando ai funzionari regionali e agli ordini professionali.

L’ultimo momento di confronto che si è svolto a Cagliari nella sede dell’Ordine degli Ingegneri, era rivolto a tutti gli albi professionali alla presenza ingegneri, architetti, avvocati e commercialisti che hanno manifestato apprezzamento per le volontà della Giunta di dare risalto pubblico alla selezione.

“È stato un dialogo utile, un approfondimento necessario sui contenuti del bando per chi già lavora all’interno dell’amministrazione e per i professionisti e i dipendenti del settore privato che vogliono offrire il loro contributo alla crescita dell’amministrazione regionale. Abbiamo raccolto rilievi e preziose indicazioni su cui faremo le opportune valutazioni”.

Agli ordini professionali Spanu ha detto che “è fondamentale che la Regione si apra all’esterno e si avvalga dell’apporto dei professionisti che hanno maturato solide competenze”.

L’esponente della Giunta ha inoltre anticipato che nella prossima primavera sarà pubblicato il bando per l’assunzione di nuovi funzionari e ricordato che è stata avviata la procedura concorsuale per le categorie protette ed è in pieno svolgimento la fase delle stabilizzazioni dei precari in attuazione della legge n.37 approvata dal Consiglio regionale nel dicembre del 2016.

Il concorso per l’assunzione di 20 dirigenti, suddiviso in cinque ambiti, sarà caratterizzato da due prove scritte e da una prova orale. La prima, comune a tutti gli ambiti e basata sulla verifica delle attitudini al ruolo dirigenziale, avrà un peso particolare nella valutazione finale della commissione. Il test è infatti incentrato sugli aspetti che riguardano la capacità di effettuare scelte, di guidare un gruppo di lavoro e di trovare soluzioni relative all’organizzazione di strutture complesse favorendo l’innovazione, la semplificazione e l’ottimizzazione dei processi decisionali.

Se le domande di partecipazione dovessero superare di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nei rispettivi ambiti, si procederà con una prova preselettiva con 100 quesiti a risposta multipla, a correzione informatizzata. La comunicazione sulla preselezione verrà pubblicata sul sito della Regione il prossimo 13 dicembre.

Ogni concorrente può partecipare a un solo ambito con domanda da inoltrare esclusivamente on line, tramite il link disponibile sul sito della Regione (www.regione.sardegna.it), nella sezione Servizi al cittadino-Concorsi, selezioni, mobilità e comandi. Nella guida, disponibile nello stesso sito, sono contenute le indicazioni per la corretta compilazione e presentazione della richiesta. Red