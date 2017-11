Comuni in rete: costruire un’offerta turistica: incontro con i sindaci e gli assessori al turismo per la destinazione Gallura

Arzachena, 4 Nov 2017. Il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, e l’assessore al Turismo/Agricoltura e Artigianato, Stefania Filigheddu, hanno invitato sindaci e assessori al Turismo dei comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Trinità d’Agultu per “Comuni in rete: costruire un’offerta turistica”. L’incontro si è svolto ieri, alle 16.30, nell’aula consiliare in piazza Segni. L’iniziativa vuole perseguire politiche di marketing territoriale capaci di definire un’offerta completa, accattivante e, fondamentale, commercializzabile, dei prodotti e servizi fruibili nei singoli territori durante tutto l’arco dell’anno, già a partire da questo inverno.

«Nell’immaginario collettivo Arzachena è un esempio per il turismo isolano – afferma il primo cittadino -. In realtà, per decenni al suo interno si è andati spesso avanti per compartimenti stagni. Da quando ci siamo insediati, lo scorso giugno, è stato necessario avviare un intenso percorso di dialogo e collaborazione con gli operatori, sfociato poi nel Team di coordinamento turistico. Da luglio lavoriamo per mettere in rete gli imprenditori e commercializzare i prodotti e servizi che offrono. Quello che abbiamo fatto all’interno del nostro territorio, da oggi vorremmo ampliarlo con il vostro coinvolgimento. Abbiamo bisogno di completarci e migliorarci, ne hanno bisogno i turisti che non si accontentano più di un unico prodotto, ma chiedono esperienze intense e contenuti da condividere. In poche parole: dobbiamo essere bravi a venderci come pacchetto Gallura, unico per varietà di bellezze naturali, per identità delle comunità locali, per ricchezza di tradizioni enogastronomiche. E dobbiamo farlo in tutte le stagioni».

Presenti all’incontro i rappresentanti dei comuni di Aggius con Andrea Altea, di Aglientu con Marco Addis, di Badesi con Roberto Pirodda, di Calangianus con Antonio Piga, di Luogosanto con Antonio Loriga, di Luras con Mauro Azzena, di Sant’Antonio di Gallura con il direttivo della Pro Loco, di Santa Teresa Gallura con Stefania Taras, di Trinità d’Agultu con Patrizia Pruneddu e Laura Suelzu. Per tutti questo primo incontro deve avere subito un seguito per concretizzare finalmente la rete tra i Comuni galluresi con iniziative tangibili che valorizzino le peculiarità di ciascuno. Visite guidate alle aziende di lavorazione del sughero, escursioni alle chiese campestri e agli olivastri millenari, percorsi museali, sentieri alternativi in Costa Smeralda, arrampicate nei parchi rocciosi, canyoning e mercatini natalizi sono solo alcune delle proposte emerse durante l’incontro e da inserire nell’offerta Gallura autunno/inverno. Red