Questura Cagliari – “Stadio Sardegna Arena”, limitazione al traffico per la partita Cagliari-Verona

Cagliari, 3 Nov 2017 – In una nota la Questura di Cagliari rendo noto che a far data dall’incontro di calcio di serie a tra le compagini “Cagliari – Hellas Verona”, che si disputerà nella giornata di domenica 5 novembre prossimo, saranno adottate ulteriori limitazioni al traffico veicolare sulle strade adiacenti il nuovo impianto sportivo “Sardegna Arena”.

Per l’agevole afflusso dei tifosi, è stata realizzata apposita cartellonistica con l’indicazione dei percorsi verso i diversi settori dello stadio. In particolare, si invitano i tifosi che debbano accedere alla curva sud a recarsi verso il loro settore evitando di transitare dal settore di afflusso distinti – via Raimondo Carta Raspi – da altre vie di accesso parallele alla via Salvatore Ferrara.

Si raccomanda inoltre ai tifosi di parcheggiare negli appositi spazi dedicati tenendo conto che l’accesso alle aree sterrate presenti di fronte al settore ospiti, sarà inibito e presidiato. Com