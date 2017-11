Comune di Cagliari pubblica bando per la gestione e l’organizzazione del Mercatino di Natale

Cagliari, 3 Nov 2017 – Pubblicato sul portale istituzionale il bando per la concessione dell’organizzazione e la gestione della manifestazione tematica del Mercatino di Natale Cagliari 2017 presso il parco ex Vetreria a Pirri.

Oggetto del bando l’assegnazione delle concessioni temporanee del suolo pubblico per la realizzazione della manifestazione per il triennio 2017/2018/2019.

Il bando disciplina le modalità di partecipazione, i soggetti legittimati e fissa i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio.

I soggetti interessati devono presentare l’istanza, secondo le modalità indicate nel bando, indirizzata a Comune di Cagliari – Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo. L’istanza dovrà essere presentata unicamente via pec all’indirizzo produttive@comune.cagliari.legalmail.it.

Le istanze dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 23 novembre 2017.

Il bando e gli atti relativi possono essere scaricati dal link sotto indicato.http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND206269

