Comune di Cagliari lancia bando affidamento dei servizi assicurativi

Cagliari, 2 Nov 2017 – Le compagnie di assicurazione hanno tempo sino al prossimo 27 novembre per presentare le offerte relative a Responsabilità civile terzi/operatori, All risks property e Responsabilità civile auto – libro matricola. Tutti i dettagli.

È pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e alle attività istituzionali del Comune di Cagliari, suddivisi in tre lotti funzionali: Responsabilità civile terzi/operatori, All risks property e Responsabilità civile auto – libro matricola. Le compagnie interessate a partecipare dovranno, pena l’esclusione, far pervenire l’offerta (per ciascun lotto), entro e non oltre le ore 11 del 27 novembre 2017.

L’avviso, il bando, il disciplinare, la documentazione e le modalità per partecipare alla gara, sono consultabili nella sezione “gare d’appalto” dell’area tematica “Bandi di gara e avvisi”, accessibile anche attraverso il link più sotto indicato.

Ulteriori informazioni possono essere invece richieste al Servizio Provveditorato, Economato, Stazione unica appaltante: telefono + 39 070677.6904 – 7679 – 7520 – 7504; posta elettronica certificata provveditoratoeconomato@comune.cagliari.legalmail.it . Com