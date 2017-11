Al Conservatorio Pierluigi da Palestrina Sabato prossimo a Cagliari viaggio nel Settecento con il clavicembalista Fernando De Luca

Cagliari, 2 Nov 2017 – Sabato 4 novembre a Cagliari il VI Festival degli strumenti antichi, organizzato dalla sezione interdipartimentale di Musica antica del Conservatorio, prosegue con un concerto del clavicembalista Fernando De Luca.

L’appuntamento è alle 21 nella splendida chiesa barocca di San Michele (in via Ospedale) dove De Luca, vestito in abiti d’epoca, proporrà un intrigante viaggio musicale nel Settecento di tre diverse città: Amburgo (in Germania), Venezia e Roma.

Atmosfere suggestive, storie avventurose, colori del periodo barocco saranno ripercorsi attraverso i brani di grandi compositori come G. F. Handel e D. Scarlatti, senza dimenticare J. Mattheson e T. Roseingrave, autori questi ultimi ora sconosciuti, ma assai famosi nella loro epoca.

Il Festival degli strumenti antichi è organizzato con l’obiettivo di far riscoprire la bellezza del patrimonio musicale barocco e non solo, ed è realizzato in collaborazione con i Padri Gesuiti della Chiesa di San Michele in Stampace, l’Associazione Mozart Italia, l’associazione musicale Echi lontani, il negozio di strumenti musicali “Il Controfagotto”.

L’ingresso è libero e gratuito.

Informazioni: tel. 329. 4358193; dipartimentomusicaantica@gmail.com, www.ensemblebizzarria.it.