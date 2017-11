Rissa tra giovani studenti a Cagliari: uno di loro, israeliano cade a terra batte la testa e ricoverato in coma in ospedale.

Cagliari, 1 Nov 2017 – Stamattina alle ore 06:30 circa in via Campania n.20, 5 individui italiani, verosimilmente a seguito di una discussione, per cause corso accertamento ma sicuramente per futili motivi) hanno aggredito con calci e pugni 4 giovani studenti (3 nuoresi e 1 di nazionalità israeliana) che in quel momento stazionavano all’esterno del bar “giardino”, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe.

Durante la rissa ad avere la peggio è stato lo studente israeliano che a causa di un pugno ricevuto, è caduto a terra urtando la nuca sull’asfalto. Il giovane è quindi rimasto stordito ed è stato poi soccorso dagli sanitari di una unità del 118 che dopo i primi accertamenti lo hanno portato presso l’ospedale “Brotzu”, ove tuttora si trova ricoverato in stato di coma per “trauma facciale – cranico”, e rimane prognosi riservata.

Gli altri ragazzi che hanno subito lievi ferite, allo stato attuale, sono sottoposti alle cure mediche.

Le indagini sono condotte dagli investigatori della Stazione cc di Ca-Sant’Avendrace e dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia cc e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari.