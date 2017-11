Referendum insularità: vicini a quota 30mila. Firma anche l’editore Sergio Zuncheddu

Cagliari, 1 Nov 2017 – Continua la grande mobilitazione dei sardi sul referendum per il riconoscimento costituzionale dello status di insularità. Secondo le valutazioni fatte dagli organizzatori si sta per raggiungere il traguardo delle 30mila firme, per quanto si tratti di una stima approssimativa, essendo la raccolta attiva in quasi tutti i comuni della Sardegna.

Si moltiplicano là iniziative per il coinvolgimento di tutti i settori della società sarda. Dopo la manifestazione promossa dal comitato scientifico e quella organizzata dai sindaci venerdì prossimo sarà la volta delle associazioni imprenditoriali: Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api Sarda, Confartigianato, Coldiretti e Confagricoltura. Continua a crescere anche il sostegno di esponenti del mondo produttivo, ultima delle quali quella dell’editore Sergio Zuncheddu.

“Aderisco volentieri all’iniziativa” ha affermato Zuncheddu. “Poiché lo Stato centrale mi sembra tuttavia distratto e impegnato su tanti fronti, c’è da aspettarsi almeno che i nostri parlamentari, eletti in Sardegna, trovino in Parlamento la forza di votare compatti, indipendentemente dall’appartenenza partitica. La storia ci dice che spesso non è stato così. Non potremo d’altra parte aspettarci di trovare le alleanze trasversali necessarie, se ci presenteremo divisi.

È con l’unione e la compattezza tra noi sulle questioni che riguardano la Sardegna che possiamo sperare di riuscire a conseguire l’obiettivo di contribuire alla sua indipendenza economica”.