Pregiudicato di 20 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di Sanluri per resistenza a P.U.

Sanluri (Ca), 1 Nov 2017 – A Villamar, i carabinieri Radiomobile della Compagnia di Sanluri, impegnati in predisposti servizi di prevenzione ai reati predatori (furti in esercizi pubblici e simili), hanno arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale Francesco Nicolò Mascia, di 20 anni, pastore, pregiudicato.

L’allevatore alle 04:00 di questa notte non si è fermato all’alt posto da una pattuglia dell’Arma durante un servizio di controllo del territorio nei pressi di Villamar. Infatti, il giovane, anziché fermarsi è fuggito per le campagne circostanti con la sua autovettura che ha poi abbandonato e proseguito a piedi.

Immediatamente sono scattate le ricerche alle quale hanno partecipato oltre che le pattuglie del Radiomobile, anche quelle delle Stazioni di Villamar, Guasila, Villanovafranca, Samassi, Serrenti e Villasor, coadiuvati, più tardi, da un elicottero del 10° Nucleo Elicotteri di Elmas.

Le ricerche si sono poi concluse alle ore 09:00, quando Mascia è stato rintracciato nell’abitato di Villamar e una volta fermato è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma, il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia cc di Sanluri in attesa della direttissima previsto per domani.

All’interno dell’auto i militari hanno trovato alcuni attrezzi da scasso, che potrebbero essere il motivo per il quale il Mascia non si sia fermato all’alt dei militari.