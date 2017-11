Giovane pregiudicato già agli arresti domiciliari arrestato nuovamente dai carabinieri di San Gavino Monreale per evasione.

Villacidro, 1 Nov 2017 – Alle ore 22.00 circa di ieri, a San Gavino Monreale, i carabinieri della Stazione del paese ed i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Villacidro, coordinati dal Maggiore Cassarà, hanno arrestato in flagranza di evasione, Stefano Lai, 26 anni, di San Gavino Monreale.

Il giovane sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nel corso di un servizio per il controllo del territorio è stato veniva rintracciato dai militari nella via Roma, all’interno di un bar. Quindi il pregiudicato è stato nuovamente dichiarato in arresto èd è stato nuovamente portato nella sua abitazione in attesa della direttissima prevista per domani davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari.