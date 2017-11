A Olbia grande successo per “S’Iscuru 2017”

Olbia, 1 Nov 2017 – S’Iscuru ha illuminato a festa il centro storico di Olbia. Nella giornata di Halloween centinaia di persone in maschera hanno celebrato l’evento organizzato da All Me Connection di Matteo Meregalli e Rita Careddu, in collaborazione con il Comune di Olbia. Mostri, streghe, fantasmi, pupazzi della Disney, citazioni horror, ma soprattutto tanto divertimento. Dal pomeriggio nelle vie della città i bambini hanno “saccheggiato” i negozi del centro storico, che si erano preparati ad accoglierli con dolci e caramelle nella più classica tradizione del “dolcetto o scherzetto”. Il centro nevralgico dei festeggiamenti è stato Piazza Mercato, raggiunta dalla Parata S’Iscuru: tutti in maschera, con le majorettes, Mogoro Marching Band, trampolieri, mangiafuoco, ballerini, Harry Potter e tanti altri figuranti. Un caleidoscopio di musica, luci, balli, canti ed emozioni. Un successo per l’organizzazione, con ottimi riscontri per le attività commerciali di tutto il centro storico, coinvolte nel clima di festa.

“Camminare per la città, incrociare turisti, cittadini, ma soprattutto bambini e ragazzi che interagiscono con le tante istallazioni distribuite per le vie del centro, è la grande risposta che S’Iscuru ha dato alla popolazione – commenta il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi -. Sono convinto che gli eventi di qualità siano il volano per l’economia e il mercato turistico, non solo locale, ma anche nazionale ed internazionale, eventi che devono convivere con le nostre tradizioni in quella perfetta armonia fra storia e innovazione”. Un messaggio importante è arrivato anche dall’affluenza in piazza Mercato.

“Il bilancio per S’Iscuru è certamente positivo, siamo felici di aver visto tante persone in giro per la città, sia durante i giorni di allestimento che nella serata dell’evento – spiega la Serra -. Ho notato grande curiosità e sono rimasta impressionata dai tanti croceristi che hanno deciso di farsi fotografare davanti alle varie ambientazioni allestite nelle vie di Olbia”. “Il successo dell’iniziativa ci stimola ancora di più a puntare su eventi di questo genere fuori dalla canonica stagione turistica. Sono occasioni per dare stimolo all’economia cittadina e aiutare le attività commerciali – conclude l’assessore alla Cultura -. Senza contare l’aspetto importante del coinvolgimento di molti ragazzi delle scuole, a partire dagli studenti del liceo Artistico, che hanno contribuito alla creazione degli allestimenti di S’Iscuru”. Com