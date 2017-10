Halloween, 500 alunni hanno colorato i mercati Campagna Amica del Nord Sardegna

Sassari, 31 Ott 2017 – Oltre cinquecento bambini delle scuole di tutta la provincia di Sassari hanno colorato i mercati Campagna Amica Nord Sardegna in occasione dei preparativi per la festa di Halloween. Grazie alla professionalità di Adriano Cossu gli alunni hanno imparato tutti i segreti per intagliare una zucca e grazie alla disponibilità dei produttori del circuito Coldiretti hanno appreso le nozioni di base per un’alimentazione sana e a chilometro zero.

«È stata una settimana di festa – dichiara soddisfatto il presidente della Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu. La partecipazione dei bambini è stata straordinaria e il loro interesse verso l’attività lavorativa degli imprenditori agricoli sorprendente. Ci tengo a ringraziare tutti gli istituti scolastici e le maestre che hanno reso possibile questa iniziativa».

La festa di Halloween è iniziata il 21 ottobre tra gli stand del mercato coperto nel centro commerciale Luna e Sole a Sassari per poi spostarsi verso i mercati di Porto Torres, Sorso, Alghero e Li Punti. La giornata conclusiva si è svolta il 28 ottobre all’Emiciclo Garibaldi.

Le scuole che hanno preso parte alla manifestazione sono state: la scuola elementare via Togliatti di Sassari; la scuola elementare Istituto Comprensivo n° 2 De Amicis di Porto Torres; la scuola dell'infanzia Cappuccini di Sorso; la scuola elementare Istituto Comprensivo n°2 di Alghero; la scuola elementare Istituto Comprensivo Li Punti; la scuola media Istituto Comprensivo P. Tola di Sassari.