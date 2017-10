Distribuzione diretta farmaci e presidi: riapertura nella nuova sede dell’ospedale Binaghi

Cagliari, 31 Ott 2017 – Da giovedì 2 novembre (con orario dalle ore 9 alle ore 13) riprenderà l’attività ordinaria del Servizio Farmaceutico – Distribuzione diretta farmaci e presidi della ASSL di Cagliari presso i nuovi locali siti nell’edificio adiacente (corpo C) dell’Ospedale Binaghi (via Is Guadazzonis – Cagliari).

Per orientare i cittadini nel ritiro di farmaci e presidi, nell’area antistante gli edifici dell’ospedale, è stata collocata la nuova segnaletica verticale che indirizzerà i pazienti verso il Servizio.

Inoltre, per velocizzare le operazioni di ritiro e ridurre l’attesa, in previsione del nuovo sistema di prenotazione che sarà presto attivo, i pazienti saranno divisi in.

Agenda A:

che comprenderà tutti i pazienti che dovranno ritirare farmaci e dispositivi medici vari;

Agenda B:

che comprenderà tutti i pazienti che dovranno ritirare esclusivamente dispositivi per stomizzati, diabetici e nefropatici.

Il Servizio Distribuzione Diretta, nella nuova sede del presidio ospedalieri Binaghi, osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lun 14,30 – 17,00

Mar 9,00 – 13,00

Mer 14,30 – 17,00

Gio 9,00 – 13,00

Ven 9.00-13.00. Com

Condividi su...