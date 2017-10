Vinitaly 2018, il 13 novembre scadono i termini di presentazione domande per le aziende interessate a partecipare a “Collettiva Sardegna” organizzata in fiera

Cagliari 30 Ott 2017 – Anche il prossimo anno l’assessorato dell’Agricoltura parteciperà con la “Collettiva Sardegna” al Vinitaly 2018, la più importante manifestazione al mondo di vini e distillati. L’appuntamento si svolgerà a Verona dal 15 al 18 aprile. Le Piccole e medie imprese (PMI) del settore vitivinicolo, operanti in Sardegna e interessate a partecipare alla rassegna, sono invitate a presentare la domanda di partecipazione entro il prossimo 13 novembre. Tutte le indicazioni sul bando e la documentazione necessaria sono consultabili sul sito della Regione Sardegna, nella sezione Bandi e Gare, oppure al link: goo.gl/EfHm64.

Le domande vanno inviate all’indirizzo Pec agricoltura@pec.regione.sardegna.it o, in alternativa, attraverso il servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – via Pessagno 4 – 09126 Cagliari.

Si ricorda che non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il 13 novembre, anche se spedite prima del termine di scadenza. Per ulteriori informazioni, gli utenti potranno contattare l’Assessorato Agricoltura U.R.P. – tel. 070 6067034. Com