La compagnia aerea S7 Airlines lancia nuovi voli diretti dalla Sardegna per Mosca.

Cagliari, 30 Ott 2017 – S7 Airlines, annuncia l’apertura di un nuovo volo diretto da Cagliari e Olbia per Mosca. I biglietti sono già in vendita.

I voli diretti da Cagliari per Mosca saranno operati nei giorni di Mercoledì e Sabato dal 3 Giugno 2018. I Voli partiranno da Cagliari alle 15:05 con arrivo a Mosca – Aeroporto di Domodedovo, alle 20:25 ora locale. Il volo di ritorno partirà alle 10:55 ed arriverà a Cagliari alle 14:10.

I voli diretti da Olbia per Mosca saranno operati nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato dal 2 Giugno 2018. I Voli partiranno da Olbia alle 15:05 con arrivo a Mosca – Aeroporto di Domodedovo, alle 20:15 ora locale. Il volo di ritorno partirà alle 10:55 ed arriverà a Olbia alle 14:10.

I voli da Cagliari ed Olbia per Mosca saranno operati con moderni ve confortevoli Aeromobili Airbus A320

“I passeggeri originanti dalla Sardegna apprezzeranno i voli diretti per Mosca, da dove potranno continuare il loro viaggio attraverso una vasta rete di voli domestici ed internazionali all’interno del network di S7 Airlines. I Turisti Europei amano visitare le due “Capitali” Russe, Mosca e San Pietroburgo, in un unico viaggio, che potrà essere facilmente organizzato grazie alle comode coincidenze offerte da S7 Airline” ha detto Igor Veretennikov, S7 Group Chief commercial officer.

I passeggeri Russi di S7 Airlines, apprezzeranno l’opportunità di visitare la Sardegna, la seconda più vasta Isola del Mar Mediterraneo, con le più belle spiagge e paesaggi in Italia. Inoltre, i voli diretti per Cagliari ed Olbia, saranno convenienti per quelli che regolarmente trascorrono le loro vacanze con la famiglia e gli amici in Sardegna, nei loro appartamenti o nelle loro case vacanze. Grazie al piacevole clima, e l’affascinante natura, recentemente la Sardegna sta conquistando popolarità in termini di acquisto di beni immobili.

“Abbiamo creduto sin dall’inizio alla partnership con S7 Airlines, vettore che ha saputo cogliere ottimamente la nostra esigenza di espandere il network voli dell’Aeroporto di Cagliari verso destinazioni di primaria importanza dell’Europa orientale”, ha dichiarato Gabor Pinna, presidente di Sogaer, la società di gestione del più importante aeroporto sardo”.

Dello stesso parere anche Alberto Scanu, amministratore delegato Sogaer, che ha aggiunto: “Il turismo è un pilastro dell’economia sarda, sia in termini di contributo al PIL che per i posti di lavoro che genera direttamente e indirettamente. Il collegamento aereo con Mosca che abbiamo il privilegio di annunciare oggi, contribuisce a rendere il nostro territorio più accessibile e competitivo a livello globale e migliora l’attrattività della Sardegna nei confronti di un mercato turistico dalle grandi potenzialità per il nostro incoming come quello russo”.

S7 Airlines collega Mosca con molte Regioni Italiane. Ci sono voli regolari da Mosca – Aeroporto di Domodedovo, per Verona, Genova, Pisa, Torino, Napoli e Catania. Dal 15 Dicembre 2017 verrà aggiunto anche il collegamento diretto per Roma. Nel suo orario invernale S7 Airlines aprirà anche un volo diretto da Verona e Torino per San Pietroburgo.

I biglietti aerei potranno essere acquistati sul sito S7.ru, attraverso le App disponibili per IPhone ed Android, in qualsiasi Biglietteria S7 ed in ogni agenzia di viaggio Italiana. Sarà possibilie avere dettagliate informazioni e acquistare biglietti anche attraverso il nostro Contact Centre al numero 8 800 700-0707 (Gratuito per telefonate dalla Russia). Com