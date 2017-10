I carabinieri della Stazione di Sorso arrestano il presunto autore della rapina al tabacchino del 12 ottobre scorso in paese

Sorso (SS), 30 Ott 2017 – I Carabinieri della Stazione di Sorso hanno arrestato Francesco Delrio, di 46 anni, del paese, con precedenti di polizia, poiché responsabile dei reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali commessi ai danni del proprietario della tabaccheria “Schintu” di Sorso e di due avventori presenti al momento dell’evento.

La misura restrittiva è stata disposta dal G.I.P. di Sassari su richiesta della Procura cittadina. Infatti, nei confronti del pregiudicato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è l’atto conclusivo mediante il quale l’Autorità Giudiziaria ha condiviso le risultanze investigative degli uomini dell’Arma in esito alla rapina commessa il 12 ottobre 2017 ad una tabaccheria di Sorso.

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di acclarare la responsabilità dell’uomo in ordine alla commissione della rapina, documentare la dinamica dell’evento, circoscrivendo in maniera puntuale l’ingresso nella tabaccheria e la via di fuga percorsa dal rapinatore anche con l’ausilio di telecamere di videosorveglianza e riscontrare su di lui gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza pienamente condivisi dall’A.G. inquirente.

Per tali ragioni questa mattina Delrio è stato dichiarato in arresto ed associato presso la casa circondariale di Sassari – Bancali dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sassarese.