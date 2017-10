Trasporti, continuità aerea: incremento voli su Alghero, settimana prossima Careddu a Bruxelles

Cagliari, 30 Ott 2017 – La rotta in continuità territoriale Alghero – Linate, a partire dal ponte di Ognissanti, è stata potenziata con ulteriori upgrade mentre sul collegamento con Roma sono operativi i tre voli delle 7, 12,45 e 19,20. “Ottenuta la proroga della continuità sino a giugno anche su Olbia e su Alghero, stiamo monitorando quotidianamente l’efficienza del servizio soprattutto in occasione dei periodi festivi”, dice l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu. “Per i giorni caldi del fine settimana prossima – aggiunge Careddu – abbiamo chiesto alle compagnie di incrementare le capienze con nuovi voli e upgrade laddove fosse necessario per garantire il diritto alla mobilità per tutti i sardi”.

Nel frattempo si procede con l’elaborazione dei nuovi bandi. “Alla fine della settimana prossima è previsto un nuovo incontro a Bruxelles con la Direzione generale Concorrenza della Commissione Europea – continua il titolare dei Trasporti -. L’obiettivo è quello di giungere alla condivisione di un percorso, pur senza rinunciare al necessario rafforzamento del servizio, per soddisfare le esigenze specifiche della Sardegna. In questa battaglia la Regione continuerà a fare la sua parte sino in fondo”.