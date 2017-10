Rapina da 50 mila euro compiuta a Pirri da due malviventi con il volto coperto da caschi integrali da moto ai danni di una commerciante della città

Cagliari, 29 Ott 23017 – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Stazione di Ca-Pirri e dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari, sono intervenuti in via Curtatone in soccorso di una donna, titolare di un negozio di abbigliamento sito in via Venturi che mentre stava rincasando a bordo della propria autovettura è stata avvicinata da due individui alla guida di un ciclomotore (con caschi integrali indossati) che, approfittando della manovra effettuata dalla donna per entrare in casa, hanno aperto lo sportello dell’auto, impossessandosi della borsa riposta sul sedile del passeggero e fuggendo subito dopo la rapina nelle vie limitrofe.

All’interno della borsa vi erano il telefono cellulare della donna, le chiavi d’accesso del negozio e circa 50.000,00 euro corrispondente all’incasso settimanale dell’attività commerciale della vittima.

Sul luogo della rapina, oltre ai carabinieri già presenti, sono poi giunti i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale cc per i rilievi tecnici.