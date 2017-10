Ragazzo di 18 anni arrestato dagli agenti delle Volanti di Oristano per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Oristano, 29 Ott 2017 – Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Oristano hanno arrestato C.D.A. di 18 anni, residente in provincia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante l’ordinario servizio di controllo del territorio la pattuglia, al comando del Capo Turno, Sovrintendente Alessio Boassa, transitando nella Via Rossini di Oristano, notava alcuni ragazzi che passeggiavano e, nell’ambito dei controlli sulla movida del fine settimana, ha deciso di sottoporli ad un normale controllo di polizia.

I giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, residenti in diversi paesi della provincia, apparentemente irritati dal controllo, hanno poi fornito versioni contrastanti sulla loro presenza in quel posto; uno in particolare ha mostrato subito segni di nervosismo e preoccupazione, inducendo gli Operatori di Polizia ad una verifica più accurata.

Quindi il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, occultato tra gli indumenti, un sacchetto in stoffa nera contenente 11 involucri in plastica bianca, per un totale di 10.36 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un “trita erba”, nonché 2 portafogli contenenti la somma contante di € 230,00, suddivisa in banconote di vario taglio, possibile provento dell’attività illecita.

Valutati i presupposti, si è perciò deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione, durante la quale, ben occultati nella stanza del giovane, erano rinvenuti altri 32,62 grammi di marijuana.

Quindi C.D.A. è stato dichiarato in arresto dagli uomini delle “Pantere” della Polizia e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani presso il Tribunale cittadino.