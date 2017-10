Giovane cagliaritano ruba uno scooter in centro e indisturbato si aggira per Cagliari: rintracciato poco dopo il furto e arrestato dai carabinieri.

Cagliari, 29 Ott 2017 – Intorno alle 02:00 di questa mattina, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, agli ordini del Magg. Vasaturo, hanno arrestato Federico Loddo, di 31 anni, pregiudicato, cagliaritano.

Il giovane durante la serata ha rubato uno scooter Honda sh 125 in viale regina Margherita e poi è fuggito con il mezzo. Ma i militari della radiomobile, allertati dalla vittima, si sono messi sulle sue tracce e lo hanno rintracciato poco dopo presso Piazza Paese di Desulo. Quindi è partito immediatamente l’inseguimento del ladro che ha lasciato lo scooter ed è fuggito a piedi nelle vie circostanti ma comunque non ha fatto molta strada ed è stato raggiunto, bloccato ed arrestato.

Il motociclo è stato quindi restituito al legittimo proprietario e Loddo è stato portato nella caserma di via Nuoro dove, ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione cc di Ca-Villanova in attesa del rito direttissimo previsto per domani.