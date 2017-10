Gdf Sarroch: sequestrati 494 kg di Gpl in bombole detenuti in violazione della normativa antincendio.

Sarroch (Ca), 29 Ott 2017 – Al termine di un’operazione volta al contrasto alle frodi nel settore delle accise sui prodotti petroliferi, i finanzieri della Tenenza di Sarroch hanno effettuato un sequestro di bombole contenenti gas propano liquido stoccate all’interno di un deposito ubicato nella zona occidentale della provincia di Cagliari.

L’ispezione delle Fiamme Gialle ha evidenziato la mancanza del previsto “certificato prevenzione incendi” attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari per detenere e maneggiare prodotti pericolosi ed infiammabili, la cui assenza pone in serio pericolo l’incolumità dell’esercente, dei clienti nonché di coloro che si trovano nelle vicinanze della rivendita.

Quindi vista la pericolosità della situazione rilevata, i militari della Tenenza di Sarroch hanno proceduto al sequestro di 494 kg di prodotto infiammabile. Il materiale è stato opportunamente cautelato e immediatamente trasportato in luoghi sicuri, autorizzati alla custodia.

Il titolare della società invece è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per violazione delle norme antincendio e delle disposizioni previste in materia di sicurezza e incolumità pubblica. Com