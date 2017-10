Il personale della Polizia di Stato di Olbia arresta due uomini per furto aggravato in concorso tra loro.

Olbia, 28 Ott 2017 – Ieri mattina, il personale del Commissariato P.S. di Olbia ha arrestato un 43 enne e un 18enne, per furto aggravato in concorso tra loro.

Gli agenti impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due, nei pressi del parcheggio in zona Sacro Cuore, mentre erano intenti a forzare gli antifurti meccanici che bloccavano una bicicletta al porta bici di un’autovettura. Quindi i due sono stati bloccati e accompagnati in stato di arresto presso gli uffici del Commissariato P.S. dove dopo le formalità di rito, il 43 enne ed il 18enne sono, su disposizione dell’A.G., sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, in attesa del procedimento di convalida previsto per lunedì 30 ottobre p.v., che si terrà presso il Tribunale di Tempio Pausania.