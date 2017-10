Climathon, premiate le migliori idee di Cagliari e Sassari. Assessora Spano: regione alleata nella sfida, ora contagiamo gli altri comuni

Sassari, 28 Ott 2017 – Si intitolano ‘Birdi’ e ‘The green in connection’ le due idee vincitrici degli eventi Climathon di Cagliari e Sassari. La premiazione, tra i progetti proposti, è avvenuta oggi in collegamento video tra le due municipalità sarde coinvolte nella maratona mondiale sul clima.

“La sfida del clima riguarda i territori e le idee sarde vincitrici di Climathon 2017 dimostrano che in Sardegna esistono buone energie e serie competenze. Tutti i nostri Comuni troveranno nella Regione un’alleata nelle strategie di adattamento al mutamento climatico”, ha detto a Sassari l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano all’annuncio della decisione delle giurie, accanto al vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente Fabio Pinna e in collegamento con l’assessora alla Pianificazione strategica e Urbanistica del Comune di Cagliari Francesca Ghirra.

Premiati i progetti più innovativi e più aderenti ai requisiti della maratona che sono scaturiti da gruppi di lavoro composti da ricercatori universitari, progettisti, funzionari pubblici e imprese. Sul tema dell’acqua, individuato per l’evento di Cagliari, i giurati hanno scelto l’idea “Birdi”, verde in lingua sarda, che ha proposto un progetto pilota in un ambito particolare della città in cui creare un pavimento drenante e tetti verdi irrigati con acqua piovana e un innesto di verde nei pergolati e nelle fioriere. A Sassari, sulla traccia delle infrastrutture verdi per la resilienza, la giuria ha premiato “The green in connection”, cioè l’idea di una gestione condivisa dello spazio verde attraverso un sistema di incentivazione che verrà gestito tramite una app.

“La maratona ha dato vita a idee tutte valide e ringrazio le Amministrazioni di Cagliari e Sassari di aver partecipato a un evento fondamentale per l’agire locale”, ha aggiunto la titolare regionale dell’Ambiente che a giugno aveva sottoscritto un protocollo di collaborazione tra Regione e Climate-KIC, la più grande organizzazione pubblico-privato europea, nel campo delle sfide al cambiamento del clima, che promuove l’iniziativa internazionale Climathon.

I premiati si devono preparare ora a una trasferta. “I vincitori racconteranno le loro idee a Rimini il prossimo 9 novembre, in occasione del forum voluto da Climate Kic ad Ecomondo, la fiera leader dell’economia circolare nell’area euro-mediterranea che in questo caso fornisce una vetrina internazionale per le nostre città e per la Sardegna nella sfida del clima”, ha concluso l’assessora Spano, che ha ringraziato la Struttura regionale per l’attività di coordinamento e di raccordo con l’organizzatore Climate-KIC e per quella di supporto tecnico e finanziario con le risorse regionali ai Comuni di Cagliari e Sassari. Red