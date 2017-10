Oristano: Tutela Ambientale, controlli a cura della Capitaneria di Porto 

Oristano, 27 Ott 2’17 – Gli uomini della Guardia Costiera di Oristano hanno condotto, nella mattinata del 26 ottobre 2017, una complessa operazione all’interno del porto commerciale di Oristano. L’operazione era finalizzata al controllo ambientale. In particolare sono state fatte delle verifiche su di un carico di rottami di ferro e acciaio, classificati end of waste ai sensi del Regolamento UE 333/2011 stoccati sulla banchina denominata “Riva Est” del porto di Oristano.

Da un controllo accurato è stato appurato che i rottami stoccati in porto non erano riconducibili alla categoria di rifiuti ed in merito sono state messe in atto tutte le misure cautelative compresi i controlli dei valori, valori che non hanno riscontrato pericolosità.

Il materiale stoccato è risultato essere convenientemente dimensionato e pertanto lo stesso potrà essere ammesso all’imbarco, secondo quanto previsto dal codice internazionale per il trasporto marittimo delle marci alla rinfusa (IMSBC Code).

La Capitaneria di Porto di Oristano precisa che “i controlli su tale tipologia di merce vengono quotidianamente effettuati da parte del personale della Capitaneria di porto di Oristano, impegnato a salvaguardia dell’ambiente marino e a tutela dell’ambiente in generale, la partita di rottami ferrosi presente in porto è destinata al mercato estero. Nonostante i controlli eseguiti abbiano dato esito negativo, proseguirà anche nei prossimi giorni l’attività di controllo e monitoraggio di tutta la merce in ingresso ed uscita dal porto da parte degli uomini della Guardia Costiera di Oristano, da sempre attenta alla salvaguardia della sicurezza dei trasporti marittimi e a tutela dell’ambiente”.