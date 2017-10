Rosatellum bis, oggi al Senato il voto finale

Roma, 26 Ott 2017 – Il Rosatellum bis, la nuova legge elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano, oggi riceverà da Palazzo Madama il via libera definitivo. Il foto finale sul provvedimento dopo i cinque voti di fiducia di ieri, che il Senato ha concesso fra le proteste dei cinque stelle in Aula e in piazza. I lavori d’Aula stamane A partire dalle 9.30 inizieranno le dichiarazioni di voto e poi ci sarà il voto finale, al quale parteciperanno anche FI e Lega. Dirà sì, sia pure “con riserva”, anche il presidente emerito, Giorgio Napolitano.

Renzi: passo in avanti, fiducia non inficia giudizio Il Rosatellum è “un passo in avanti” e sono “ridicole le proteste del M5s”. Lo ha detto Matteo Renzi, a ‘Porta a Porta’. “Son mesi che si dice, facciamo una legge elettorale. Ci abbiamo provato in tutti i modi”, ha spiegato il segretario del Pd sottolineando: “La fiducia non inficia il giudizio sulla legge. Io non capisco dove sia il problema, l’ha fiducia l’ha messa anche De Gasperi. Tra Di Maio e Di Battista, io sono con De Gasperi”.