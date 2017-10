Pluripregiudicato di 52 anni di Cagliari arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga

Cagliari, 26 Ott 2017 – Ieri pomeriggio a Cagliari i carabinieri della Stazione cc di Ca-S. Bartolomeo, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere di Sant’Elia, hanno arrestato nella flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Roberto Pireddu, di 57 anni, disoccupato, pluripregiudicato, del capoluogo sardo.

L’uomo, dopo essere stato visto dai militari avvicinarsi ad alcuni assuntori di stupefacenti in via Schiavazzi, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un involucro contenente 0,20 grammi di “eroina”; 5 involucri contenti 0,50 gr di “cocaina”; due coltelli a serramanico con lame rispettivamente di 9,5 e 11 centimetri; un foglio di carta manoscritto su cui erano elencate le dosi di stupefacente acquistate e cedute e 100,00 euro circa, provento dell’attività illecita.

L’arrestato, durante la perquisizione, prima ha aggredito e spinto i militari operanti, divincolandosi violentemente e sferrando una testata al volto di uno dei carabinieri, causandogli lesioni guaribili in 15 giorni e, successivamente, si è lasciato improvvisamente cadere al suolo lamentando un dolore al petto.

Quindi è stato subito soccorso e trasportato dai sanitari del “118”, nel frattempo intervenuti, presso il pronto soccorso dell’ospedale civile “Santissima Trinità” di Cagliari dove poi è stato ricoverato presso il Policlinico Universitario di Monserrato (Ca) dove è rimasto per accertamenti e rimane piantonato, in attesa di esiti e successivo rito direttissimo.