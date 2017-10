Gentiloni chiede a Bankitalia la riconferma dell’attuale governatore: Visco è il nostro candidato

Roma, 26 Ott 2017 – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha indicato il nome di Ignazio Visco per la carica di governatore di Bankitalia. Nella lettera inviata oggi al Consiglio Superiore della Banca d’Italia, con cui si apre la procedura di nomina, il premier ha proposto la riconferma (possibile solo una volta) dell’attuale numero uno di Palazzo Koch, al centro delle cronache a seguito della mozione di sfiducia del Partito democratico nei suoi confronti. Il parere del Consiglio superiore, previsto per venerdì alle 8.30, è necessario ma non vincolante: la nomina finale spetta al Presidente della Repubblica.

Una decisione che sancisce la rottura con Matteo Renzi. Proprio sul nome di Visco era tornato a esprimersi il segretario del Pd, ieri sera a Porta a Porta: “Se il presidente del Consiglio decide di confermare Visco io non lo condivido, ma andiamo avanti lo stesso”.

“Con la nomina di Visco, o chi per lui, si è ripristinato un percorso istituzionale corretto. Tuttavia quando un’istituzione combina un pasticcio, la traccia rimane” ha commentato Bersani a Corriere Tv. “Il futuro governatore avrà comunque a che fare con una situazione difficile, si è creato uno strappo”.