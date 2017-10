Clima, Assessora Spano domani a bologna coordina la tavola rotonda Sisc su adattamento ai cambiamenti climatici

Cagliari, 26 Ott 2017 – La coordinatrice della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e assessora della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano, domani a Bologna coordinerà la tavola rotonda sulle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, organizzata per le 16 al Centro Congressi a conclusione della V Conferenza Annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima (Sisc).

All’appuntamento sono in programma gli interventi di Gianluca Galletti, ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Cacciamani, coordinatore del Centro funzionale centrale per il rischio meteo-idrogeologico della Protezione Civile, Paola Gazzolo, assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della Regione Emilia Romagna, Filippo Caracciolo, assessore della Qualità dell’ambiente – Ciclo rifiuti e bonifiche, Rischio industriale, Ecologia, Vigilanza ambientale della Regione Puglia e Fabrizio Piccarolo, direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Previsti, inoltre, Marco Dus, membro della Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia del Comitato Europeo delle Regioni, Antonio Navarra, presidente della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Stefano La Porta, presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Gianfranco Bologna, direttore scientifico WWF Italia, Angelica Monaco, direttore Climate-KIC Italy ed Edoardo Zanchini, vice presidente Nazionale di Legambiente.