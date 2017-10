Bankitalia, Renzi: se Gentiloni conferma Visco non condivido

Roma, 26 Ott 2017 – Se il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni decide di confermare Ignazio Visco alla guida della Banca d’Italia per un secondo mandato “io non lo condivido ma andiamo avanti lo stesso”. Sono ore decisive queste per la futura guida di via Nazionale, con il governatore uscente in pole position, nonostante la sua dichiarata contrarietà. Il Consiglio superiore di Bankitalia, che deve esprimere un parere sul nome che sarà avanzato da Gentiloni, dovrebbe ricevere oggi la lettera di Palazzo Chigi con la conferma di Visco in modo tale che venerdì si possa procedere alla nomina in Consiglio dei ministri e poi alla ratificata da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Intanto oggi Visco sarà a Francoforte per la riunione del board della Bce.

La conferma di Visco “è una cosa che io non avrei fatto ma non è una sconfitta”, ha tenuto a precisare Renzi. “Non ho niente di personale contro Visco. Do solo un giudizio di merito. Gentiloni è presumibile che abbia un’opinione diversa ma dobbiamo rispettare la sua scelta”, ha rimarcato. La Banca d’Italia “in questi anni non ha funzionato come dovuto: è stata un limite e non un asset” tanto che “sono stati 6 anni di disastri per le banche”, ha dichiarato. “Spero che i prossimi 6 anni siano migliori di quelli trascorsi. Peggiori è un po’ difficile. Ci interessa più il futuro dei risparmiatori che dei governatori”, ha sottolineato Renzi indicando che neppure il presidente degli Stati Uniti resta in carica per 12 anni.

Infine, senza citarlo esplicitamente, Renzi ha replicato al presidente emerito Giorgio Napolitano che in Senato ha parlato di pressioni su Gentiloni per mettere la fiducia sulla legge elettorale. “Non c’è alcuna pressione sul presidente del Consiglio”, ha ribattuto. “Il mio rapporto con il presidente del Consiglio è un rapporto adulto. Siamo amici. C’è grande stima e condivisione” anche se su molte cose “la pensiamo in modo diverso”: è “offensivo” nei confronti del premier parlare di pressioni.